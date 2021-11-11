أوقاف الإسكندرية ترفع صناديق التبرعات من صحن المساجد ومحيطها

شهدت مديرية أوقاف الإسكندرية نشاطا مكثفا على المستوى الدعوي والإداري برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشرف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، حيث تم التشديد على رفع جميع صناديق التبرعات بصحن المساجد أو محيطها.

لجنة لرفع صناديق مجالس الإدارات بالمساجد

ووجه الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، مديري الادارات بالعمل على تنفيذ قرارات الوزارة بخصوص رفع جميع صناديق التبرعات بصحن المساجد أو محيطها، ماعدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور، وقام الشيخ خشبة بتشكيل لجنة ترأسها بنفسه لرفع صناديق مجالس الإدارات بالمساجد.

كما وجه «خشبة»، إدارة المتابعة وتفتيش الإدارات الفرعية بتكثيف المرور لمتابعة سير العمل وتنظيمه والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة.

أوقاف الإسكندرية تشارك في ندوات «حياة كريمة»

في سياق آخر، التقى الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية اليوم بأئمة برج العرب لتفقد أحوال المساجد وبحث آليات العمل الدعوي بالإدارة، في حضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتورة إيمان منا، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، للتنسيق بين المجلس والمديرية للاستعانة بعدد من الأئمة للمشاركة في ندوات مبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق مع الجهات المعنية كالصحة والتربية والتعليم وغيرها من الهيئات الحكومية في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئات الحكومية و الوزرات.