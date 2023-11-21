استفزازات شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل الأقصى.. الأكل في صحن قبة الصخرة المشرفة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

والتقط عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صورا وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك، وفقا لصورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشديد الإجراءات في محيط المسجد الأقصى المبارك

وفي وقت سابق، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وفجر اليوم، أدى أعداد قليلة من المصلين معظمهم من كبار السن صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بسب القيود المشددة المفروضة على دخول المصلين إليه.

حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

وواصل جنود الاحتلال، حملة الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال، 5 فلسطينيين من بلدتي الطور وعناتا شمال شرق القدس المحتلة، عقب اقتحام البلدتين فجر اليوم، كما اعتقل جنود الاحتلال، شابا فلسطينيا من أريحا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 9 فلسطينيين من قرية برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي لبنان، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلاً في بلدة الخيام الجنوبية، كما قصفت أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبونة وجبل العلام، وطال القصف منازل في بلدة كفر كلا، فيما استمر تحليق طيران جيش الاحتلال الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.