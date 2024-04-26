اللواء عباس كامل يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه في إطار جهود مصر لإيجاد تسوية للأزمة الليبية، تستند على توافق ليبي/ ليبي، يلتقي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في القاهرة اليوم.

ويأتي اللقاء لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة الليبية، في إطار دعم مصر لجميع مسارات التسوية الشاملة استنادا على المؤسسات الشرعية الليبية، وذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».