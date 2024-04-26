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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
05:43 م | الجمعة 26 أبريل 2024
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 26-4-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، في عدد من البنوك المختلفة خلال التعاملات اليومية، مسجلا 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم 

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.76 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.70 جنيه للشراء، كما سجل 12.78 جنيه للبيع في بنك cib.

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بقلم سعيد رمضان