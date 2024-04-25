سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25 -4-2024.. اعرف آخر تحديث

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25 -4-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك المختلفة، خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل نحو 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر صرف الريال السعودي

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وفي بنك التجاري الدولي «cib»، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، عند 12.81 جنيه للشراء، كما سجل 12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وفي البنك الأهلي سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.