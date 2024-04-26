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البيت الأبيض: سنواصل مساعينا للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

منتصر سليمان
05:54 م | الجمعة 26 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال البيت الأبيض، إنه سيواصل مساعيه للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، رغم رفض حماس للمقترح، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف البيت الأبيض: «سنواصل دفع إسرائيل لبذل المزيد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر بنيامين نتنياهو، بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، حال عدم سماحها بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

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بقلم منتصر سليمان