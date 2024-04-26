رسالة خاصة لإمام عاشور من قلب غزة قبل موقعة مازيمبي.. ما القصة؟

من قلب غزة الصامدة، تحت ويلات الحرب المتواصلة من أشهر، لا يزال أبطال فلسطين يتمسكون ببصيص الأمل، الذي من شأنه أن يمنحهم لحظات من الفرحة والبهجة، ما ظهر جليًا في حرص عدد كبير من أهالي غزة على متابعة وتشجيع الأهلي، قبل مبارياته الحاسمة، وهو ما يحدث بالفعل قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فما القصة؟

رسالة خاصة لإمام عاشور من داخل غزة

رسالة خاصة لإمام عاشور لاعب وسط الأهلي، من داخل عزة، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي ومازيمبي، التي ستقام على ملعب ستاد القاهرة، في العاشرة مساء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من قبل بعض مشجعي الأهلي بغزة، منتظرين ظهوره الأول اليوم منذ إصابته الأخيرة مع المنتخب الوطني.

مشجعو الأهلي داخل غزة ينتظرون الانتصار على مازيمبي

«من غزة الصامدة ومن مخيم الإيواء صباحُ الخيرعلى من ينتظرون إطلالة الأهلي وإمام، أما البقية فـ لا صباح لهم».. رسالة كانت موجهة لإمام بشكل خاص وللأهلي بشكل عام، قبل مباراته المصيرية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في إشارة إلى أن عددًا من مشجعي الأهلي داخل غزة ينتظرون الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية من البطولة القارية.

وحرص المعلق الرياضي الفلسطيني خليل أبوإلياس على توصيل الرسالة من داخل المخيم، وذلك بعدما نشر صورة يرافقه بها اثنين من مشجعي الأهلي داخل القطاع الذي يعاني من القصف منذ شهر أكتوبر المنقضي، إذ يعد أحد أكبر مشجعي المارد الأحمر في فلسطين.

يشار إلى أن إمام عاشور عاد للانتظام في تدريبات الأهلي مجددًا، بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك من أجل تحقيق طلبه بالمشاركة في مباراة مازيمبي الحاسمة التي تقام في القاهرة.