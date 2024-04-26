أرقام صادمة عن أنقاض غزة.. «الأمم المتحدة»: إزالة الركام قد تستغرق 14 عاما

كشف المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامار، عن أرقام صادمة خاصة بأنقاض غزة، التي أصبحت تغطي القطاع في ظل القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

37 مليون طن ركام في غزة

وكانت الحرب على غزة أدت إلى تحويل جزء كبير من القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة إلى ركام، ليكشف المسؤول إن إزالة كمية الركام الهائلة قد تستغرق نحو 14 عامًا، وهى ما تقدر بنحو 37 مليون طن من الركام، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كشف أرقام صادمة حول دمار غزة كالتالي:

أرقام صادمة حول دمار غزة

- أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة غير صالحة للسكن.

- تدمير أكثر من 31 ألف مبني.

- تضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبني.

- تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبني.

- إجمالي عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبني.

- 104 مبان متضررة تابعة للأمم المتحدة.

- تدمير 79 ألف وحدة سكنية بشكل كلي.

- تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

- تدمير 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وأشار مركز الإحصاء إلى أنّ الأعداد لا تتضمن تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات، والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية والمنشآت الاقتصادية وتدمير كافة مناحي البِنَى التحتية.