نوع من الفاكهة تناوله على معدة فارغة يعزز صحتك.. «كنز صحي»

الفواكه على معدة فارغة، تعزز من صحة الجسم، وقد تغني عن وجبة الإفطار، خاصة لمن يريدون فقدان الوزن، إذ يصف بعض الأطباء تناول ثمرة فاكهة على وجبة الإفطار لخسارة الوزن، ونستعرض الفاكهة التي يفيد تناولها على معدة فارغة، وتعزز الصحة.

فوائد تناول التفاح

«تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب» قول يتم تداوله بين الأشخاص، للتعبير عن مدى فوائد تناول فاكهة التفاح، وحسب ما أوضحته نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن التفاح غني بالألياف، التي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول.

هناك العديد من الفوائد التي تتميز بها فاكهة التفاح، إذ تعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة، لذلك مناسبة في تناولها للغاية على معدة فارغة لبداية يوم حيوي مليء بالنشاط، كما أنها تحمي من الالتهاب والتلف التأكسدي، فضلًا عن الحماية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، ودعم وظائف الدماغ والصحة العقلية.

التفاح مقاوم للسرطان

و«التفاح» من الأطعمة التي تحسن من صحة الكلى، وذلك لأنه يحتوي على الكيرسيتين والألياف المقاومة للسرطان، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر بالدم في مستويات صحية، كما أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة المنصورة خلال ضيافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc».