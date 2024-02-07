نوع من الجبن يعالج أمراض القلب ويمنع الإصابة بها.. «متاحة في كل بيت»

قد يكون النظام الغذائي سببًا في تدمير القلب، لذا ينصح بتناول الطعام المناسب له، وهناك نوع من الجبن يمنع تفاقم أمراض القلب، لعدم احتوائه على الدهون المضرة، وإلى جانب ذلك يجب إجراء التحاليل والفحوصات الطبية كل 6 أشهر، واتباع تعليمات الطبيب بدقة كبيرة.

أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة، في حديثها لـ«الوطن»، أن هناك نوعا من الجبن، ينصح به لمن يعانون من أمراض القلب، وهي الجبنة القريش إذ تعد من أفضل الأشياء، التي يجب تناولها، قائلة: «الجبنة القريش دي أحسن أنواع الجبن، اللي بنصح بيها مرضى القلب».

نوع من الجبن يعالج أمراض القلب

لا تحتوي الجبنة القريش على دهون، لذا فهي مفيدة لمرضى القلب، إذ تساهم في عدم تفاقم أمراض القلب، وتحسن الحالة الصحية للمريض، خاصة وأن المشكلات التي قد يواجهها، بسبب سوء التغذية، وعدم تناول الأطعمة المناسبة لحالته، وفقًا لـ«عبد الوهاب»: «الجبنة القريش من الحاجات الجميلة جدًا، مفهاش دهون عشان كدا مفهاش أي ضرر لمرضى القلب».

تحتوي الجبنة القريش على بروتين عالٍ

تحتوي الجبنة القريش على بروتين عالٍ، بالإضافة إلى الفسفور، لذا هي من أفضل أنواع الجبن التي ينصح بتناولها بشكل عام، بحسب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة.

تحذير من الإفراط في تناول الجبنة القريش

وحذرت «عبدالوهاب» من الإفراط في تناول الجبنة القريش، إذ يجب أن تكون الكمية موزونة، خاصة لمرضى القلب وأصحاب الأمراض المزمنة، التي تظل مع الشخص طيلة حياته: «الجبنة القريش مفيدة جدًا، بس في نفس الوقت لازم تتاكل بقدر، مش بكمية كبيرة».

يجب على مرضى القلب وأصحاب إجراء تحاليل كل 6 أشهر

ويجب على مرضى القلب وأصحاب الأمراض المزمنة، إجراء تحاليل وفحوصات كل 6 أشهر، واتباع تعاليم الطبيب، ومن المهم تعديل جرعة الدواء، لظبط وظائف القلب والضغط بشكل جيد.