بعد ظهورهما في الطائرة بموقف كوميدي.. سر سفر أحمد فهمي وأوس أوس

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير فيلمه الجديد عصابة المكس، الذي يخوض به منافسة سينمائية جديدة في الأيام المقبلة.

وروج الفنان أحمد فهمي للفيلم من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» داخل الطائرة، ويجمعه مع الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس».

وعلّق الفنان أحمد فهمي على الفيديو: «متقلقش هنخربها فى السفرية.. من أول السفرية وأنا نايم».

سر ظهور أحمد فهمي وأوس أوس داخل الطائرة

وكشف مصدر داخل العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان أحمد فهمي، سافر مع فريق العمل لاحدي المحافظات إذ يشهد تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم عصابة المكس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التصوير بالكامل خلال أسبوعين، وبعدها يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحي المقبل.

أبطال فيلم عصابة المكس

ويشهد فيلم عصابة المكس عددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم الفنان أحمد السقا، والذي يعد العمل الثالث الذى يجمعهما، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي على، وهو من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، وآخرين.