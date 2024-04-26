تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28249 طنا، تشمل 1037 طن أسمنت صب و7950 طن يوريا و3968 طن رمل و8720 طن كلينكر صب و2094 طن مولاس و4480 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71029 طنا، تشمل 19390 طن قمح و15509 طن ذرة و6450 طن كسب صويا و559 طن خشب زان و4200 طن سكر و12261 طن خردة و11207 طن حديد و1453 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212021 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدما قادمين من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4185 حركة.