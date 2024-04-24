«DMC» تُبرز تقرير «الوطن» بشأن الإفراج عن البضائع بعد إتاحة العملة الأجنبية

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، تقريرا نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «الحكومة: الإفراج عن البضائع عاد إلى طبيعته بعد إتاحة العملة الأجنبية».

وقال الكاتب الصحفي مصطفى أمير، إنّ عملية الإفراج الجمركي رسالة بأنّ العملة الأجنبية أصبحت متوفرة ومتاحة في القطاع المصرفي، مضيفا: «المواطن بيتابع عملية الإفراج الجمركي لأنه بدأ يحس إن الأمر مرتبط بتوفير المعروض في الأسواق، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بيتابع بنفسه عملية الإفراج الجمركي في المواني المصرية».

وتابع: «جزء مهم جدا من الإفراج الجمركي هو رسائل أنّ العملة الأجنبية متوفرة ومتاحة من القطاع المصرفي لتحقيق المزيد من الإفراجات الجمركية، والنتيجة توفير وزيادة حجم المعروض في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار وعرض وطلب السلع بأسعار تنافسية، وتوفير السلع الاستراتيجية التي تهم الأسر المصرية، وزيادة الوتيرة في عملية الإفراج وبالتالي وتيرة أسرع في انخفاض الأسعار وهو ما بدأنا نشاهده خلال الأيام الماضية خاصة بعد عيد الفطر وانخفاض كثير من السلع في الأسواق».