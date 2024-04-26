خطوات تنفيذ محطة طاقة شمسية بالمنزل.. «هتوفر فلوسك»

بات من السهل على المواطنين إنشاء محطة طاقة شمسية بغرض استخدامها في المنازل بدلاً من الكهرباء، حيث تعمل بتكلفة أقل وبشكل متواصل لا ينقطع.

خطوات تنفيذ محطة طاقة شمسية في المنزل

وتدعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية، حيث توفر للمواطنين استخدام محطة طاقة شمسية، وفيما يلي نستعرض خطوات تنفيذ محطة طاقة شمسية في المنزل:

1- ملكية المنشأة الراغب في توصيل الطاقة الشمسية إليها

حيث يلزم أن تكون المساحة المخصصة لإنشاء المحطة ملك خاص للمنشأة أو حق انتفاع لمدة 25 عاما.

2- تعرف على الشركات المنفذة

يجب القيام بمراجعة قائمة الشركات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية، واختيار واحدة منها، ويمكن الاطلاع على هذه الشركات من هنـــــــــــا.

3- معاينة المكان

تقوم الشركة المنفذة بمعاينة المكان.

4 - حساب قدرة المحطة الشمسية

تقوم الشركة بالاطلاع على استهلاكات العميل وحساب قدرة للمحطة طبقا للقواعد ويمكنك حساب أقصى قدرة لمحطتك الشمسية من هنــــــــــــــــا.

5- تقديم الملف الفني

تقوم الشركة بتقديم الملف الفني لشركة توزيع الكهرباء المعنية.

6 - معاينة شركة الكهرباء

بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة يتم إعلام شركة الكهرباء لإجراء المعاينة لها وعمل القياسات المطلوبة.

7- ربط المحطة على الشبكة

تقوم شركة الكهرباء يربط المحطة على الشبكة واستبدال العداد بعداد صافي القياس وتشغيل المحطة.

8- إنهاء إجراءات التعاقد

اضمن حقك بحساب الطاقة المصدرة على شبكة الكهرباء بضرورة توقيع عقد ربط محطة الطاقة الشمسية مع شركة التوزيع.