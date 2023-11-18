3 خطوات لتركيب سخانات الطاقة الشمسية.. «مرفق الكهرباء» يوضحها

تساؤلات عدة من المواطنين عن كيفية تركيب سخانات الطاقة الشمسية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» متطلبات تركيب السخان الشمسي، خاصة لأنه يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء، ويحول أشعة الشمس والطاقة الشمسية لحرارة تستخدم لتسخين المياه، وذلك وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات لتركيب سخانات الطاقة الشمسية

الخطوة الأولى لتركيب سخان شمسي، هي توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

الخطوة الثانية، يجرى توصيل خطوط المياه الساخنة والباردة لمكان التركيب.

الخطوة الثالثة، يوصل المستهلك كابل الكهرباء «4 مم» لمكان التركيب.

وفي وقت سابق، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فوائد السخان الشمسي، وحددها في عدة نقاط، كالتالي:

فوائد تركيب السخان الشمسي

1- السخان الشمسي يوفر في استهلاك الكهرباء.

2- يتميز بسرعته وسهولته في التركيب والصيانة.

3- يتميز بالكفاءة العالية لامتصاصه وتخزين الحرارة.

4- آمن ويساعد على تجنب مخاطر الاختناقات الناجمة عن استخدام السخانات التي تعمل بالكهرباء والغاز والحرائق.

5- يحافظ على الشكل الداخلي للمطبخ والحمام.

6- تتوفر سعات مختلفة وتناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

7- يتم استخدامه لأكثر من وحده مثل المطابخ والحمامات ولأكثر من شقة.