6 خطوات لتركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى المنازل

كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن الراغب في تركيب محطات الطاقة الشمسية المنزلية المربوطة بالشبكة.

إجراءات تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك

وحددت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير عبر المنشور الخطوات المتبعة لتركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك.

الخطوة الأولى

مخاطبة شركة توزيع الكهرباء التابع لها للإشراف على أعمال التركيب ومعاينة المكان لأن الأسطح المليئة بالظل لا تصلح

الخطوة الثانية

التوجه للحي لاستخراج تصريح بأعمال التركيب أعلى سطح المنزل وفي حالة وجود سكان بالعقار يتقدم رئيس اتحاد السكان الشاغلين بالعقار بطلب استخراج التصريح أما إذا كان العقار ملكية خاصة يتقدم مالك العقار بطلب التصريح بتركيب المحطة.

الخطوة الثالثة

اختيار إحدى الشركات المتخصصة في تركيب المحطات الشمسية لتركيب محطة على سطح منزلك، وتقوم بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابع لها لمعرفة هل تلك الشركة مسجلة ومعتمدة لدى وزارة الكهرباء أم لا؟

الخطوة الرابعة

التأكد من اعتماد تلك الشركة فتقوم الشركة المنفذة للمحطة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍلإﺳﺘﺸﺎﺭي وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑأﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ثم تبدأ في التنفيذ.

الخطوة الخامسة

بعد الانتهاء من التنفيذ تقوم الشركة ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ لاﻧﺘﺪﺍﺏ ﻟﺠﻨﺔ لاﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ.

الخطوة السادسة

يتم ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ للكهرباء ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ مع العلم أﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ تقريباً.

مميزات محطة الطاقة الشمسية

وأعلنت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير عبر المنشور المميزات التى توجد فى الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستخدم في توليد الكهرباء وخاصة الطاقة الشمسية ولعل أبرزها أنها صديقة للبيئة ولا تحتاج لصيانة علاوة على أنها الأقل تكلفة في توليد الكهرباء، وبالنسبة لتركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك فانها لا تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة، حيث يتم تركيب الألواح أو الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة.

ويتم تنظيف الألواح أسبوعيا وفقا للموصى به بالإضافة إلى أن محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أي أثر ضار على البيئة هذا بخلاف استهلاك الكهرباء بالمجان لمدة تتروح من 20 إلى 25 عاماً.