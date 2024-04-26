التضامن: جهود متواصلة للهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة دايكي بوتسيل المبعوثة الخاصة لوزارة خارجية ألمانيا والسفير الألماني لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، ولمعرفة أولويات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري للتمويل في الفترة المقبلة.

أحداث قطاع غزة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري في إطار جهوده إزاء أحداث قطاع غزة يشارك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة للمحاصرين بشمال القطاع.

ونوهت ببدء سلسلة تدريبات لبناء قدرات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية ومراكز خدمات الطفولة بشمال سيناء بالتعاون مع اليونيسف في إطار تقديم الدعم والخدمات للأشقاء الفلسطينيين الوافدين من غزة.

دعم احتياجات الأشقاء السودانيين في مصر

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى دور الهلال الأحمر المصري في التعامل مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها، والتي تشمل توزيع مواد غذائية لإجمالي مليون و800 ألف مستفيد، والدعم النفسي لأكثر من 15.000 مستفيد، وإعادة الروابط الأسرية لإجمالي 12.940 مستفيدا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنشطة برنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات الأشقاء السودانيين في مصر بحضور وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسوان ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.