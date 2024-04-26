وزيرة التضامن توجه بسرعة التدخل لإنقاذ المسنين فاقدي الرعاية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بسرعة التدخل لإنقاذ المسنين فاقدي الرعاية، موضحة أن الفريق نقل كبار السن المرضى لمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، أو لدور رعاية المسنين لتوفير الرعاية المناسبة.

تدريب 500 موظف

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تدريب 500 موظف على مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقيات المهنية، ضمن سلسلة بناء قدرات العاملين فى المجال الإداري تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الإدارى ورؤية مصر.

وأشارت الوزارة في تقرير، إلى أن صندوق عطاء للاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة أطلق ورش تدريبية «TOT» لكادر التدريس بالجامعات حول «سبل التحرك الآمن لذوي الإعاقة البصرية» في إطار مشروع «نحو جامعات دامجة» للطلبة المكفوفين.

مناقشة فرص وتحديات التنمية

وفي سياق منفصل، عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لقاءً علمياً لمناقشة فرص وتحديات التنمية فى المجتمعات الصحراوية، ورصد اللقاء الجهود التي تم إنجازها، وأهم الفرص والتحديات بهذه المجتمعات.

يُذكر أن نيفين القباج، شاركت أمس في احتفال أعياد تحرير سيناء الذي عقده مجلس القبائل والعائلات المصرية في حضور عدد من المسئولين في القطاع الحكومي والأهلي والإعلامي ونخبة من فناني مصر.