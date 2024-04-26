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وضع حجر الأساس لحضانة الحديقة المركزية بشرم الشيخ بتمويل 16 مليون جنيه

كتب:

كريم روماني
08:01 م | الجمعة 26 أبريل 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

وضعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء حجر أساس حضانة الحديقة المركزية بشرم الشيخ كنموذج حضانة متطورة وغير نمطية وبتمويل 16 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

افتتاح حضانتين في مدينة رفح الجديدة

كما افتتحت بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، حضانتين في مدينة رفح الجديدة مجهزتين بأفضل الأساليب العلمية لخدمة أهالي رفح، وأشارت الوزارة إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا شهدت فعاليات ختام مشروع التمكين الاقتصادي ودعم ذوي الهمم وتنمية المجتمع بمركز دشنا المنفذ بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وبتمويل 14 مليون جنيه من مؤسسة بنك مصر.

تجهيز مدارس التعليم المجتمعي

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، مؤكدة أهمية إتاحة فرصة ثانية وتكافؤ الفرص في التعليم.

وفي سياق منفصل، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يوما رياضياً للفتيات المتعافيات من تعاطى المخدرات في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة الدمج.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.