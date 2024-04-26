ترامب يهنئ زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الـ54

هنأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، زوجته ميلانيا السيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة بعيد ميلادها.

واحتفلت ميلانيا ترامب "سلوفينية الأصل" زوجة الرئيس الأمريكي السابق، بعيد ميلادها الرابع والخمسين الذي يوافق 26 أبريل 1970.

ونشر ترامب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، التهنئة بصورة لميلانيا وخلفها الأعلام الأمريكية وكتب على الصورة "عيد ميلاد سعيد.. السيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مواليد نوفو ميستو بيوغسلافيا السابقة في 26 أبريل 1970، وفق لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية

وحازت الصورة على أكثر من 64 ألف إعجاب، فيما علق أكثر من ألفين من متابعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البالغ عددهم أكثر من 24 مليون متابع على الصورة.

ميلانيا ترامب ثاني سيدة أولى من أصل أجنبي

وكانت ميلانيا تزوجت من دونالد ترامب في عام 2005، وأصبحت بعد وصول زوجها لسدة حكم الولايات المتحدة في عام 2020، ثاني سيدة أمريكية أولى من أصل أجنبي تدخل "البيت الأبيض" بعد لويزا آدامز، المولودة في بريطانيا، زوجة الرئيس الأسبق جون كوينسي آدامز بين عامي 1825 و1829.