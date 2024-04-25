جيهان منصور: ترامب يعاني صعوبة في تمويل حملته الانتخابية.. وبايدن يجمع الأموال بسهولة

قالت الإعلامية جيهان منصور، إن المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، لا تقتصر على الحملات الانتخابية والخطابات الرنانة التي يطلقاها فقط.

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها حلقة اليوم الخميس، من برنامج «عين على أمريكا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المنافسة بين بايدن وترامب امتدت إلى جمع الأموال أيضا، إذ يبدو أن بايدن لديه قدرة أكبر على جني الأموال عبر التبرعات، بل كأنه يحصد الذهب ليغطي مصروفات السباق الانتخابي المرتقب».

وتابعت: «ترامب يعاني صعوبة كبيرة، فأعلنت المجموعة السياسية لترامب، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار، في بند أتعاب المحامين بمارس الماضي، ما قلل من تمويل الحملة الانتخابية، لا سيما أنه يواجه 4 محاكمات جنائية، منها محاكمة بدأت الأسبوع الجاري في نيويورك، بمرافعات الادعاء والدفاع وسماع الشهود، إذ أنفقت مجموعة انقذوا أمريكا، المنوط بها جمع التبرعات لترامب أكثر من 59 مليون دولار على رسوم وأتعاب المحامين منذ بداية عام 2023».