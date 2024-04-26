حاجز حديدي بين ترامب والصحفيين خلال محاكمته بتهمة جنائية.. ما السبب؟

يحاكم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لمقعد البيت الأبيض دونالد ترامب بتهمة جنائية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تهمة تتعلق برشاوي لممثلة أفلام إباحية لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به، وأثناء المحاكمة، مُنع «ترامب» من الاقتراب من الصحفيين وتم وضع حاجز حديدي بينه وبينهم، وفقًا لما كشفته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

«بوليتيكو» كشفت أنه تم وضع العديد من الحواجز المعدنية بين الرئيس الأمريكي السابق والصحفيين ومراسلي القنوات، ومنعه من الاقتراب منهم، إذ يقف على بُعد 15 قدمًا تقريبًا، أي نحو نصف متر، ثم يمكنه حينها التحدث إلى الكاميرات.

«ترامب» في صف من الحواجز المعدنية

وكان دونالد ترامب عادة ما يكون أمام حشد كبير من الجمهور، لكنه الآن في صف من الحواجز المعدنية التي نصبها ضباط المحكمة، ويتحدث إلى عدد قليل من الكاميرات البعيدة جدًا عنه، ويتعين على الصحفي أو المراسل أن يستخدم ذراع ميكروفون كبير لالتقاط صوته، وسبب ذلك، هو منع اختلاطه بالصحفيين بشكل مباشر.

محاكمة دونالد ترامب

وبدأت جلسة محاكمة دونالد ترامب الاثنين الماضي بشأن القضية الجنائية والمتعلقة بالرشاوى، ويحدد 12 شخصًا ضمن هيئة المحلفين مصير المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه دونالد ترامب اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية؛ لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، وللمرة الأولى في التاريخ، يحاكم رئيس الولايات المتحدة بتهمة جنائية.