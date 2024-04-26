مسؤول ملف الأمن القومي بواشنطن تايمز: عدم إدانة ترامب تمثل له نصرا كبيرا

قال جاي تايلور مسؤول ملف الأمن القومي بصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، إنه لا أحد يعرف حتى الآن، كيف ستؤثر المحاكمة في نيويورك على الانتخابات الأمريكية في الوقت الحالي.

وأضاف «تايلور»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة من برنامج «عين على أمريكا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «الانتخابات ستعقد بعد 7 أشهر، وما لدينا في هذه اللحظة سيرك إعلامي مذهل، يتمحور حول ليبرالي متفائل للغاية، بخطاب حول امبراطورية ترامب التي على وشك الانهيار».

وتابع: «الثابت أن ترامب منذ ظهوره على المسرح السياسي قبل نحو 8 سنوات، كان على وشك الرحيل دائما، لا أحد يعرف مقدار الأموال التي يملكها بالفعل، ونحن لا نرى إقراراته الضريبية، وإن لم تتم إدانته، فهذا نصر كبير له سيدفعه للأمام، واليسار أراد المحاكمة شيء من هذا القبيل منذ 8 سنوات، وبدأ هذا الأمر في الأصل مع اتهام ترامب على أنه جاسوس لبوتين، وفي النهاية تم التوصل إلى لائحة اتهام في محكمة الولايات، تقول إنه ارتكب بعض عمليات الاحتيال التجاري».