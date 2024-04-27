اربح 15 ألف جنيه من بنك ناصر في 3 أشهر.. شهادة ادخارية مُهمة 

شهادة ادخارية مُهمة، طرحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تأتي ضمن حرصه على جذب أكبر عدد من العملاء من خلال أوعية ادخارية متنوعة، مُتاح تفاصيلها بجميع أفرع البنك على مستوى الجمهورية، توفر ربحا 15 ألف جنيه في 3 أشهر فقط.

عائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي

الشهادة هي شهادة الـ 3 سنوات، التي طرحها البنك، والتي يمكن الحصول على عائدها شهرياً أو ربع سنوي أو سنوي، بفوائد متنوعة تحمل معها ميزات جديدة، فيصل العائد الشهري إلى 22% والربع سنوي يصل إلى 22.5%، أما العائد السنوي فيصل إلى 24%.

عند شراء شهادة ادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، من أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، فيربح العميل 15 ألف جنيه خلال 3 أشهر فقط، فبحسب مصدر مسئول بالبنك لـ «الوطن»، يتم ضرب قيمة الشهادة وهي الـ 200 ألف جنيه في الفائدة الربع سنوية وهي 22.5%.

إتاحة أوعية ادخارية متنوعة

بعد ذلك يتم قسمة الناتج وهو 45 ألف جنيه على 3 أشهر «ربع سنة»، فيكون الناتج 15 ألف جنيه، ووفق المصدر، فإن البنك حريص على إتاحة أوعية ادخارية متنوعة تناسب احتياجات العملاء، خاصة وأنه يعمل الفترة المقبلة على خطة للتوسع في جذب العملاء.