القرموطي: «القاهرة الإخبارية» منبر نعرف من خلاله موقف مصر في مختلف القضايا

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية بالذات من يوم 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، والمصدر الأمني المصري دائما جاهز على قناة «القاهرة الإخبارية»، ودائما عندنا منبر مصري، ومن خلاله نعرف موقف بلادنا تجاه القضايا على مستوى العالم وليس فقط القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «CBC»: «كل ما كتب الأيام الماضية في الصحافة الغربية والأمريكية محض افتراء، وما حدث من القاهرة الإخبارية وما نقلته هو الحقيقة».

جابر القرموطي يشيد بقناة «القاهرة الإخبارية»

وأكد «القرموطي»، أنه من خلال قناة «القاهرة الإخبارية» نستطيع أن نعرف موقف مصر تجاه العديد من القضايا، مشيرا إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من التداعيات الخطيرة لاجتياح رفح الفلسطينية، ومصر تتواصل مع الأطراف كافة، وهدف الاتصالات وقف الحرب والوصول لهدنة، ولا صحة لما تتداوله وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع إسرائيل.