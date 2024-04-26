ستينية تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس.. ما سر رشاقتها؟

في حالة فريدة من نوعها، استطاعت سيدة ستينية بملامحها الشابة أن تتأهل إلى تصفيات مسابقة ملكة جمال الأرجنتين 2024، وذلك بعد حصولها على لقب ملكة جمال العاصمة بوينس آيرس، ما أثار تساؤلات وشكوك حول ملامحها وعمرها.

الفوز بلقب ملكة الجمال

خطفت السيدة الأرجنيتية أليخاندرا ماريسا رودريغيز، وهي تبلغ من العمر 60 عاما قلوب الجميع، بعدما حصلت على لقب ملكة الجمال عند فتح الباب أما المتباريات الأكبر سنًا للمشاركة في مسابقات الأجمل، وفقا لما ذكره موقع «independent».

تتميز السيدة الستينية بوجه شبابي، كأنها فتاة في العشرينات من عمرها، لدرجة أنها أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصلت على لقب ملكة الجمال، ما جعل الصدمة والدهشة تسيطر على المتابعين نظرا لأن ملامح وجهها أصغر من عمرها.

علّقت أليخاندرا ماريسا رودريغيز على ذلك، بعد حصولها لقب ملكة الجمال، قائلة: «يسعدني أن أمثل هذا النموذج الجديد في مسابقات ملكات الجمال، لأننا نفتتح مرحلة جديدة لا تمثل فيها المرأة الجمال الجسدي فحسب، بل مجموعة أخرى من القيم»، مضيفة: «أعتقد أن الحكام رأوا ثقتي وشغفي بتمثيل نساء جيلي».

النظام الغذائي الذي تتبعه ملكة الجمال

نظام غذائي معين تتبعه الأرجنتينية، وهو سبب أساسي في الحفاظ على شبابها وملامحها الشابة، إذ تمارس الرياضة عن طريق خضوعها لتمرينات رياضية متواصلة 3 مرات يوميًا لتحافظ على رشاقتها، كما أنها تعتمد على «الصيام المتقطع»، مشيرة إلى أن الجمال ليس له تاريخ انتهاء صلاحية.