مسلسل علاقة مشروعة.. مصير فريدة في مسابقة ملكة الجمال الوهمية

مصير مؤلم ينتظر الفتاة العشرينية فريدة، ابنة عمر في مسلسل علاقة مشروعة الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، بعدما التحقت بالعمل الفتاة بإحدى مسابقات الجمال في الحلقات السابقة وقامت بعمل عدد من جلسات التصوير التي ظنتها عادية، لتكتشف الفتاة الكارثة التي تهدد علاقتها بإسرتها وكذلك المجتمع المحيط بها حتى يأتي والدها في آخر الحلقة هو وصديقتها، وتنتهي هنا الحلقة.

مصير فريدة في مسلسل علاقة مشروعة

خلال أحداث الحلقات السابقة من مسلسل علاقة مشروعة، وبعدما اشتركت فريدة ابنة ياسر جلال وداليا مصطفى في المسلسل، توجهت إلى الحفلة التي عزمها عليها صاحب المسابقة لتكتشف هناك تهديده لها بفضحها بإحدى الفيديوهات التي صورها لها وهي تبدل ملابسها والصدمة تعلو وجهها، مقابل ارتداء فستان آخر ومقابلة أحد الأشخاص القادمين إلى الحفل وإلا سينشر الفيديو ويراه أهلها.

فرحة «فريدة» تحولت إلى خوف.. هل ينقذها «عمر»؟

تنتهي أحداث الحلقات السابقة من مسلسل علاقة مشروعة على «فريدة» التي تواجه مصير الفضيحة لا محالة وتبكي ولم تجد سوى الاتصال بصديقتها، لم تكن تعلم أن مسابقة ملكة الجمال التي كانت تحلم بالفوز بها لم تكن سوى فخ للإيقاع بالفتيات وتهديدهنّ بالفضيحة، من ثم تحدثت صديقتها إلى والدها ليسرع لإنقاذها ليترك زوجته الثانية مي عمر في المنزل ويذهب لابنته.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.