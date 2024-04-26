تسبب في توقف مباراة صنداونز والترجي.. ما مخاطر البرق على جسم الإنسان؟

بعد مرور 22 دقيقة من بدايتها، توقفت مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع نظيره الترجي التونسي، التي تقام على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهد أمطارا وصواعق رعدية وبرق، الأمر الذي جعل حكم المباراة على الفور يوقفها وطلب من الفريقين التوجه إلى غرف الملابس.

تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في مدينة بريتوريا التي تقع في جنوب أفريقيا إلى 29 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية، ما أدى إلى سقوط أمطار وحدوث صواعق تسببت في وقف مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع نظيره الترجي التونسي.

تأثير الصواعد الرعدية على الجسم

مخاطر عديدة قد يصاب بها الإنسان حال وجوده في مكان مفتوح أثناء حدوث صواعق الرعد، منها الإصابة بحروق في الجسم وذلك بسبب الحرارة الناتجة عن حركة البرق فوق الجلد، حيث عادة يتحرك جزء من التيار عبر الجسم عن طريق جهاز القلب والأوعية الدموية أو الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى خطر كبير على الجسم، لذلك يجب على من يتعرض لصدمة كهربائية في الغلاف الجوي طلب المساعدة الطبية فورا، من أجل إجراء المزيد من الفحوصات، لأنه قد تكون هناك حروق وعواقب عصبية ناجمة عن الصدمة الكهربائية وفقا لما ذكرته صحيفة «إزفيستيا».

يجب عدم التواجد في أي منطقة مفتوحة أثناء حدوث صواعق الرعد، ومن الضروري غلق الهاتف المحمول والأجهزة الأخرى، ويجب الاختباء في مكان منخفض ومغلق لأنه تصاحب تصريف الشحنات الكهربائية للغلاف الجوي، رياح شديدة.

تجنب لمس الماء من ضمن النصائح التي يجب الابتعاد عنها أثناء حدوث العواصف الرعدية، لأن البرق قد ينتقل إلى المياه عبر المواسير الموصلة وفقا لما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، ويجب الابتعاد عن المعدات الإلكترونية، حيث من الضروري الحرص على عدم استخدام أي شيء متصل بالتيار الكهربائي، لأن البرق ينتقل عبر الأنظمة الكهربائية.

نصائح للوقاية من مخاطر البرق

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قدمت عدة نصائح للوقاية من مخاطر الرعد والبرق أثناء حدوثهما، ومنها الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل وأيضا الابتعاد عن الأماكن المرتفعة وعدم الوقوف بجوار الأشجار والاتجاه إلى الشاطئ فورا في حالة التواجد بالبحر، والابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة وأيضا عند التواجد في الشارع أثناء البرق والرعد يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل ويفضل الابتعاد عن اللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.