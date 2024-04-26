عاجل.. إيقاف مباراة صن داونز والترجي بسبب «الأمطار والرعد وانقطاع الكهرباء»

قرر حكم مباراة صن داونز والترجي التونسي، إيقاف اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع الجانبين، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».

وأمر حكم اللقاء لاعبي كلا الفريقين، بالتوجه مباشرة نجو غرف تبديل الملابس على الفور، وسط حالة من الذعر الذي أصاب اللاعبين.

وتدور حاليا بعض المشاورات العاجلة بين طاقم تحكيم اللقاء، ومراقب المباراة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لبحث مدى إمكانية إلغاء المباراة أو تأجيلها من عدمه.

وأكد معلق المباراة عصام الشوالي بأن الملعب شهد انقطاع جزء من الكهرباء.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع الترجي وصن داونز، الأسبوع الماضي، في تونس، بالدور نصف النهائي، قد انتهى لمصلحة الفريق التونسي، بهدف دون رد، سجله البرازيلي يان ساس.