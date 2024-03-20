ماذا نقول عند سماع الرعد ورؤية البرق؟ كلمات أوصى بها النبي

تأتي الأمطار في أغلب الأوقات مصحوبة بأصوات الرعد وضوء البرق، ويعد سؤال ماذا نقول عند سماع الرعد ورؤية البرق، من الأمور التي علمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وبالتالي يستحب ترديد الكلمات التي قالها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك اقتدء بسنته وهديه.

ماذا نقول عند سماع الرعد ورؤية البرق

وحول الجواب عن سؤال ماذا نقول عند سماع الرعد ورؤية البرق، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يستحب ترديد صيغة الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ما روي عبدالله بن الزبير أنَّه كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»، رواه مالك والبيهقي، وصححه الألباني.

كما لفتت الدار إلى أنّ هناك ذكر أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بترديده عند سماع الرعد، فيما أخرج أبو داود، أنه جاء عن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرعد فسبحوا، وعن ابن عباس رضى الله عنه، قال النبى -صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وأكدت على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف دعاء البرق، لكن لو ذكر الله على عظمة الله وبديع خلقه، ليس فيها بأس.

دعاء نزول المطر

وحول صيغ دعاء نزول المطر، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أن وقت نزول المطر من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، لذلك يمكن للمرء الدعاء بكافة الأدعية التي يرغب في ترديدها، وذلك لما للدعاء من منزلة عظيمة في الإسلام، خاصة عند نزول المطر، حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يردد دعاء المطر، الوارد في الحديث الذي روي عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا" رواه البخاري، كما أنّ هناك صيغ أخرى من الأدعية يمكن ترديدها:

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي، اللَّهمَّ إنِّي أَعوذ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ، اللهم إني أَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.