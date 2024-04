أول تعليق من صنداونز على واقعة توقف مباراته أمام الترجي بسبب العاصفة

حرص صن داونز على توضيح تفاصيل توقف مباراة الفريق الجنوب أفريقي أمام الترحي التونسي، أثارها صنداونز، بعدما ضربت عاصفة رعدية ملعب المباراة بشكل مفاجئ، لتتسبب في إيقافها على الفور وإرسال اللاعبين إلى غرفة الملابس، قبل العودة لاستئنافها مرة أخرى.. فماذا قال الفريق الجنوب أفريقي؟

«الظروف الجوية تتسبب في إيقاف اللعب».. هكذا علق صن داونز على الواقعة عبر حسابه الرسمي، بعد حالة الخوف التي أصابت الجماهير حيال الأزمة التي شهدتها المواجهة في الوقت الحالي، والتي جعلت مصيرها غامضًا لبضع دقائق، بسبب استمرار الأمطار، قبل استئنافها مرة أخرى.

Weather conditions cause a suspension of play.



The referee brings play to a halt and signals for both teams to head to the changeroom with the increased lightning around the stadium. #Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL