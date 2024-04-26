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أول تعليق من صنداونز على واقعة توقف مباراته أمام الترجي بسبب العاصفة

كتب:

ندى قطب
10:43 م | الجمعة 26 أبريل 2024
مباراة صن داونز والترجي

مباراة صن داونز والترجي

حرص صن داونز على توضيح تفاصيل توقف مباراة الفريق الجنوب أفريقي أمام الترحي التونسي، أثارها صنداونز، بعدما ضربت عاصفة رعدية ملعب المباراة بشكل مفاجئ، لتتسبب في إيقافها على الفور وإرسال اللاعبين إلى غرفة الملابس، قبل العودة لاستئنافها مرة أخرى.. فماذا قال الفريق الجنوب أفريقي؟

صنداونز يكشف آخر تطورات أزمة مباراته أمام الترجي

«الظروف الجوية تتسبب في إيقاف اللعب».. هكذا علق صن داونز على الواقعة عبر حسابه الرسمي، بعد حالة الخوف التي أصابت الجماهير حيال الأزمة التي شهدتها المواجهة في الوقت الحالي، والتي جعلت مصيرها غامضًا لبضع دقائق، بسبب استمرار الأمطار، قبل استئنافها مرة أخرى.

 

استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي بيان رسمي من صنداونز بعد دقائق من الواقعة، كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة، بالتأكيد أن الأمطار لا تزال تضرب ملعب مباراة صن داونز والترجي، وكتب: «أوقف الحكم اللعب وأعطى إشارة لكلا الفريقين للتوجه إلى غرفة تبديل الملابس مع تزايد البرق حول الملعب».

ومن المفترض أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء، بالفائز في لقاء الأهلي ومازيمبي، الذي يقام في الوقت الحالي على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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