أول تعليق من صنداونز على واقعة توقف مباراته أمام الترجي بسبب العاصفة

حرص صن داونز على توضيح تفاصيل توقف مباراة الفريق الجنوب أفريقي أمام الترحي التونسي، أثارها صنداونز، بعدما ضربت عاصفة رعدية ملعب المباراة بشكل مفاجئ، لتتسبب في إيقافها على الفور وإرسال اللاعبين إلى غرفة الملابس، قبل العودة لاستئنافها مرة أخرى.. فماذا قال الفريق الجنوب أفريقي؟

صنداونز يكشف آخر تطورات أزمة مباراته أمام الترجي

«الظروف الجوية تتسبب في إيقاف اللعب».. هكذا علق صن داونز على الواقعة عبر حسابه الرسمي، بعد حالة الخوف التي أصابت الجماهير حيال الأزمة التي شهدتها المواجهة في الوقت الحالي، والتي جعلت مصيرها غامضًا لبضع دقائق، بسبب استمرار الأمطار، قبل استئنافها مرة أخرى.

Weather conditions cause a suspension of play.



The referee brings play to a halt and signals for both teams to head to the changeroom with the increased lightning around the stadium. #Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 26, 2024

استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي بيان رسمي من صنداونز بعد دقائق من الواقعة، كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة، بالتأكيد أن الأمطار لا تزال تضرب ملعب مباراة صن داونز والترجي، وكتب: «أوقف الحكم اللعب وأعطى إشارة لكلا الفريقين للتوجه إلى غرفة تبديل الملابس مع تزايد البرق حول الملعب».

ومن المفترض أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء، بالفائز في لقاء الأهلي ومازيمبي، الذي يقام في الوقت الحالي على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.