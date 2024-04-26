أنغام تتصدر محركات البحث بعد حفل عيد تحرير سيناء

تصدرت المطربة أنغام اليوم ترند «جوجل»، بعد إحيائها أمس احتفالية الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، التي نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، وانطلقت في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة المطرب تامر حسني.

أنغام تتصرد ترند جوجل

وخلال الحفل، قدمت المطربة أنغام عددا كبيرا من أغانيها المميزة لدى الجمهور، لكنها بدأت الحفل بأغنية مخصصة للحفل، بعنوان «بلدي التاريخ»، وهي من ألحان وتوزيع خالد عز، ومن كلمات أمير طعيمة.

وفي أول تعليق لها بعد الحفل الذي جرى إذاعته مرة أخرى على شاشة قناة الحياة، بعد تصدره ترند منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبة الجمهور بعرضه مرة أخرى، نشرت أنغام صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «تشرفت بالغناء في احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء».