كارولين عزمي: تفاجأت بردود فعل الشارع على شخصية أنغام في حق عرب

قالت الفنانة كارولين عزمي أنها تفاجأت بردود فعل الجمهور في الشارع المصري، بعد تقديمها لشخصية أنغام، في مسلسل «حق عرب»، بطولة النجم أحمد العوضي، والذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت كارولين خلال استضافتها في ندوة تكريمية بجريدة «الوطن»، أنها وبعد انتهاء الشهر الكريم، لم تخرج للشارع سوى مرة واحدة، وكانت مُكتفية بردود الأفعال على السوشيال ميديا فقط، لكنها تفاجأت أيضًا أن الشخصية مؤثرة لدى الشباب في الواقع، حيث قال لها الكثيرون إن أنغام أصبحت «حلم الشباب» اليوم.

وأضافت كارولين أنها تنبأت بنجاح مسلسل حق عرب وشخصية أنغام بخلاف الشخصيات التي قدمتها من قبل، لأسباب كثيرة، أولها قصة المسلسل التي تدور في إطار من التشويق، وفي حي شعبي، بالإضافة إلى أن المسلسل مليء بالنجوم على رأسهم أحمد العوضي.

وأكدت أن شخصية أنغام شخصية قريبة لشخصيتي الحقيقية واستطيع تجسيدها بسلاسه، على الرغم من صعوبتها دراميًا، لكن كان هناك شيء يخيفها، وهو أن تذوب شخصية أنغام وسط شخصيات المسلسل لأنها شخصية هادئة ولا تدخل في الصراعات الدائرة في المسلسل، وتحدثت مع المؤلف والمخرج في هذا التخوف وأحمد الله خوفي لم يحدث.