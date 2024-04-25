أنغام تتألق على شبكة تليفزيون الحياة في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية 

تألقت النجمة أنغام حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية، في الاحتفالية التي تنقلها شبكة تليفزيون الحياة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

وبدأت أنغام الحفل بأغنية « بلدي التاريخ» من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، وذلك خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء.

كما قدمت أغنية «حالة خاصة جدًا» كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وأغنية «بتوصفني بتكسفني»، كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم.