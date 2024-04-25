رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أنغام تتألق على شبكة تليفزيون الحياة في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية 

كتب:

منتصر سليمان
11:43 م | الخميس 25 أبريل 2024
النجمة أنغام

النجمة أنغام

تألقت النجمة أنغام حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية، في الاحتفالية التي تنقلها شبكة تليفزيون الحياة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

وبدأت أنغام الحفل بأغنية « بلدي التاريخ» من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز، وذلك خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء.

كما قدمت أغنية «حالة خاصة جدًا» كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وأغنية «بتوصفني بتكسفني»، كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم.

اقرأ المزيد:

شبكة تليفزيون الحياة تتصدر ترند «إكس» بعد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام في أعياد تحرير سيناء

حنان يوسف: في عيد تحرير سيناء نجدد العهد على صنع الانتصارات

شيريهان تحتفل بعيد تحرير سيناء بصورة للرئيس السادات

رئيس «قصور الثقافة»: تحرير سيناء ملحمة تاريخية في معركة الكرامة والحرية

منذر رياحنة يلقي كلمة خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء
بقلم منتصر سليمان