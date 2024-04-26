بناء على طلب الجمهور.. «الحياة» تعيد إذاعة حفل أنغام وتامر حسني اليوم

تعيد شبكة تليفزيون الحياة، في الرابعة عصرا والعاشرة مساء، حفل النجمة أنغام والنجم تامر حسني، وذلك بناء على طلب الجمهور وبعد تصدر القناة لتريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحظي الحفل بتغطية واسعة، من المواقع الإخبارية، وكذلك من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للنجاح الكبير، الذي حققته.

ونُظم الحفل، منقبل مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالا بذكرى تحرير سيناء، وأحياها النجم تامر حسني والنجمة أنغام.

وشارك في الحفل فنانين وشخصيات عامة وسياسية، أثنت على دور شبكة تليفزيون الحياة، في نقل الحفل، كعهدها في الاهتمام بالقوى الناعمة المصرية.