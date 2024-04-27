جمال الغندور يحسم الجدل حول إلغاء هدف مازيمبي في شباك الأهلي

كشف جمال الغندور الحكم الدولي السابق، عن مدى صحة قيام الحكم بإلغاء هدف مازيمبي الأول في شباك النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تمكن من انتزاع بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي، بثلاثية نظيفة ليضرب موعد مع الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية.

جنال الغندور يكشف مدى صحة إلغاء هدف مازيمبي في الأهليوقال الغندور في تصريحات تليفزيونية: «القرار الأهم من وجهة نظري هو إلغاء هدف مازيمبي في شباك الأهلي بسبب كون يد لاعب الفريق الكونغولي كانت في وضع تشريحي غير طبيعي، الكرة لو لمست يده فهي مخالفة، وتحتسب مخالفة».

وتابع تصريحاته قائلاً: «الكرة اصطدمت بيد الاعب الكونغولي، وطبقًا للقانون هي لمسة يد ومخالفة، والقرار كان صحيحًا بإلغاء الهدف».

موعد مباراة الترجي ومازيمبي في نهائي دوري ابطال أفريقيا وبعد تخطي عقبة مازيمبي، ضرب النادي الهلي موعدًأ مع الترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 18 مارس الجاري، قبل أن يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته