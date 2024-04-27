الشرطة الألمانية تفض بالقوة اعتصاما داعما لفلسطين في برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين تجمعًا لعدد من المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث اعتصموا أمام مبنى البرلمان للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ورفض تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد بدأ اعتصامهم في 8 أبريل الجاري.

إزالة مخيم اعتصام المؤيدين لفلسطين

وبدأت الشرطة في برلين إزالة مخيم اعتصام المؤيدين لفلسطين، وأزالت الخيام وأبعدت المتظاهرين بالقوة وأغلقت المنطقة المحيطة لمنع وصول محتجين آخرين، حسبما ذكرت «سكاي نيوز»، بينما جلس عشرات المتظاهرين على الأرض وهم يرددون شعارات وأغنيات مؤيدة للشعب الفلسطيني فيما كانت الشرطة تطالبهم عبر مكبرات الصوت بالمغادرة.

يأتي ذلك، تزامنا مع بدء نظر محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا بسبب تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل، فيما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها حددت جلسة الثلاثاء القادم لإعلان قبول الدعوى من عدمه.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي أوروبي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 112 ألف فلسطيني، في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.