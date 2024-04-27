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معلومات صادمة عن إعادة إعمار غزة.. أسلحة خطيرة تحت الأنقاض

كتب:

أحمد حامد دياب
01:28 ص | السبت 27 أبريل 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

كشف المسؤول الأممي السابق بير لودهامار، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، معلومات خطيرة بخصوص إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك خلال تصريحات صحفية بمؤتمر صحفي عقده في جنيف، ونقلته صحيفة «الجارديان».

أبرز المعلومات حول إعادة إعمار غزة نرصدها لكم كما يلي:

1- الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت 37 مليون طن من الحطام.

2- معظم الحطام مليء بالقنابل غير المنفجرة، التي قد تستغرق أكثر من 10 سنوات من الزمن لإزالتها.

3- هناك ما متوسطه 300 كيلو جرام من الأنقاض لكل متر مربع من الأرض في غزة.

4- متوقع أن يتم رفع هذه الأنقاض خلال 14 عامًا بشرط استخدام 100 شاحنة يوميًا.

5- إجمالي 65% من المباني المدمرة في غزة كانت مباني سكنية.

6- عملية تطهيرها وإعادة بناء المباني السكنية ستكون عملاً بطيئًا وخطيرًا، بسبب التهديد الناتج عن القذائف أو الصواريخ أو غيرها من الأسلحة المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة، التي لم تنفجر وتقدر كميتها بـ10% ولا بد من إزالتها من قبل فرق إزالة الألغام المتخصصة.

وتشن قوت الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تسببت حتى الآن في استشهاد وإصابة أكثر من 112 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية بسبب وجود جثث تحت الأنقاض.

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