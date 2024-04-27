اشتباكات واحتجاجات تهز جامعات أمريكية.. فض اعتصامات واعتقالات طلاب بسبب غزة

شهدت الجامعات الأمريكية ما لا يقل عن 40 معسكرًا احتجاجيًا مؤيدًا لفلسطين، على غرار نموذج جامعة كولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وطالب المعتصمون بوقف إطلاق النار في غزة وسحب استثمارات مؤسساتهم من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل، كما اعتقلت قوات الأمن الأمريكية مئات الطلاب والأساتذة والمتظاهرين، ووقعت بعض الاشتباكات العنيفة مع الشرطة.

القبض على مئات الطلاب في كلية إيمرسون

وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 100 طالب آخر خلال ليلة الجمعة، معظمهم في كلية إيمرسون في بوسطن ، بينما تم احتجاز 24 طالبًا في جامعة ولاية أوهايو.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، في جامعة إيموري في أتلانتا، جورجيا، واعتقلت نويل مكافي، رئيسة قسم الفلسفة.

قبل الاعتقال، نشرت «مكافي» مقطع فيديو يظهر قسم شرطة أتلانتا وهو يدخل المعسكر، وكتبت: «لقد جئت للتأكد من أن رئيس الجامعة لم يتصل بـ APD، لكنه فعل ذلك ثم شاهدت شابًا يتعرض للضرب المبرح من قبل رجال الشرطة وبعد أن طلبت منهم التوقف ورفضت الابتعاد، تم اعتقالي».

وفي كولومبوس بولاية أوهايو، تظهر مقاطع فيديو قوات الولاية وهي تشتبك مع المتظاهرين المتجمعين في الحرم الجامعي، وقال المتحدث باسم الجامعة بنجامين جونسون، إن الشرطة أمرت المتظاهرين بالإخلاء، وتم القبض على أولئك الذين رفضوا المغادرة ووجهت إليهم تهم التعدي الجنائي.

طلاب من أجل العدالة في فلسطين

وكانت منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين بجامعة ولاية أوهايو، وهي مجموعة يقودها الطلاب، قد حذرت المتظاهرين من خطر الاعتقال في مظاهرة جمعت مئات الطلاب، وذكرت صحيفة «ذا لانترن» التي يديرها الطلاب في الجامعة، أنه تم اعتقال حوالي 30 متظاهرًا خلال الليل.

وفي الوقت نفسه، أخلت الشرطة بالقوة مخيمًا في كلية إيمرسون في بوسطن، واعتقلت الشرطة 108 أشخاص، وفقًا لصحيفة بيركلي بيكون الطلابية، وأظهرت مقاطع فيديو الشرطة وهي تضرب المتظاهرين وتسحب الطلاب إلى الأرض.

معسكرات الاحتجاج تزيد عن 40 معسكرًا

وذكرت شبكة إن بي سي اليوم، أن عدد معسكرات الاحتجاج في الحرم الجامعي ارتفع إلى أكثر من 40 في جميع أنحاء البلاد.

أقامت كلية إيمرسون مخيمًا للتعبير عن دعمها لاعتقالات الطلاب في جامعة كولومبيا، الحرم الجامعي الذي كان مركز الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وجرى القبض على المتظاهرين بتهمة الإخلال بالسلام، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيركلي بيكون، ولم يتم التأكد حاليًا من عدد الطلاب الذين تم القبض عليهم في كلية إيمرسون، وعددهم 108.

معسكرات تضامنية لطلاب عدة جامعات أمريكية

وظهرت معسكرات تضامنية مع طلاب كولومبيا في جامعة نورث وسترن في مقاطعة كوك، إلينوي؛ جامعة كورنيل في إيثاكا، نيويورك؛ جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة؛ جامعة برينستون في نيوجيرسي؛ كلية مدينة نيويورك ؛ وجامعة هارفارد في كامبريدج، ماساتشوستس.

كما تم احتجاز الطلاب في كلية مورهاوس في جورجيا، ووقعت اشتباكات عنيفة واعتقالات في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة تكساس في أوستن.

جامعة كاليفورنيا تلغي حفل التخرج الرئيسي

ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل التخرج الرئيسي، وهو ما يمثل ضربة للطلاب الذين بدأوا دراستهم في ظل العزلة الطويلة لجائحة كوفيد-19، كما نظمت مسيرات ومعسكرات احتجاج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وكال بولي هومبولت في شمال كاليفورنيا.

كما تصاعدت التوترات في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، حيث صرخ المتظاهرون المناهضون لإسرائيل والجماعات المؤيدة للفلسطينيين على بعضهم البعض في معسكر المدرسة.