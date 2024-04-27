أحمد سعد يحيي رابع جولاته الغنائية في كندا وأمريكا

يستعد الفنان أحمد سعد الليلة لإحياء رابع حفلاته الغنائية في أمريكا وكندا بمدينة تورنتو، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التي يحيها بالولايات المتحدة، وانطلقت يوم 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى 5 مايو.

وحقق «سعد» نجاحا كبيرا في حفله الأول بولاية نيوجيرسي بأمريكا، والذي كان بمشاركة المطربة اللبنانية إليسا، وحفله الثاني بمدينة هيوستن بولاية تكساس.

وقد روج «سعد» لجولاته في أمريكا وكندا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» منذ أيام، معربا عن سعادته بالغناء للجاليات العربية في الولايات المتحدة وكندا.

أغنية فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وطرح مؤخرا أحمد سعد عبر قناته على «يوتيوب» الأغنية الدعائية لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.