رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد سعد يروج لأغنية فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
05:58 م | الخميس 11 أبريل 2024
أحمد سعد

أحمد سعد

روج أحمد سعد عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للأغنية الدعائية لفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة».

وكتب أحمد سعد: «مبروك يا ابن المحظوظة، من فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، قريبًا»

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، يشارك في بطولته كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ المزيد:

أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «العيد أهو جه» (فيديو)

أحمد سعد يقدم فقرة غنائية أمام السيسي في احتفالية عيد الفطر

هل عاد أحمد سعد لعلياء بسيوني؟.. تامر أمين السبب

تامر أمين عن أحمد سعد: «جزء من حياة النجوم الخاصة مُتاح للعامة»
بقلم ياسمين محمود