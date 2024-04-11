أحمد سعد يروج لأغنية فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة (فيديو)

روج أحمد سعد عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للأغنية الدعائية لفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة».

وكتب أحمد سعد: «مبروك يا ابن المحظوظة، من فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، قريبًا»

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، يشارك في بطولته كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.