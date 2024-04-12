أحمد سعد يطرح أغنية فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة على «يوتيوب» (فيديو)

أعلن المطرب أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنية فيلم فاصل من اللحظات الأخيرة.

وطرح أحمد سعد الأغنية الدعائية للفيلم معلقًا: يا ابن المحظوظة مبروك، أغنية فيلم العيد فاصل من اللحظات اللذيذة، اسمعوها دلوقتي على يوتيوب.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، يشارك في بطولته كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.