محمد شاهين يعرب عن فخره بإنجازاته خلال 10 سنوات في مسيرته المهنية

شارك المطرب محمد شاهين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة له من بلده طنطا، بعد تواجده مع والدته طوال فترة مرضها.

وعلق «شاهين» على الصورة: «اللي عملته في 10 سنين من بداية دخولي ستار أكاديمي في مهنتي أنا فخور بيه أوي، أصل بالنسبة لي حاجة أنا مبسوط بيها وبقعد افتكر حاجات كتير حلوة بس الأحلى، إن أصلي مهما لف الزمن ودار الحمد لله عمره ما يتغير، اللي تربي على طبلية عارف الكلام ده، صباح السعادة والعسل، يارب كتر أفراحنا».

مرض والدة محمد شاهين

وًأعلن محمد شاهين، منذ أيام عبر حسابه بموقع «إنستجرام» تعرض والدته لوعكة صحية، خضعت على أثرها لعملية جراحية.

ونشر «شاهين» صورة لوالدته من داخل المستشفي وعلق عليها قائلا: «دعواتكم لأمي يا حبايب قلبي، عملية وإن شاء الله هتقوم بالسلامة بدعواتكم».

وأضاف: «ربنا يشفيكي يا أمي ويعافيكي ويحفظك من كل سوء، أنتِ وكل أمهاتنا آمين، وتخرجي بألف خير يا رب».