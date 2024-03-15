مسلسل لحظة غضب الحلقة 6.. محمد شاهين يقرر الإبلاغ عن اختفاء شقيقه

تصاعدت الأحداث في الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، والتي تجسد دور «يمنى» التي قتلت زوجها «شريف»، ولكن شقيقه «مصطفى» الذي يلعب دوره الفنان محمد شاهين يقرر الإبلاغ عن اختفائه، ويصطحبها إلى قسم الشرطة لتقديم البلاغ، ومن المفارقات الغريبة أن يذهبا معا في نفس السيارة التي توجد بها جثة الضحية.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

واعترفت يمنى، لصديقتها عن قتلها لزوجها شريف «محمد فراج».

مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقدم العمل مجموعة من الفنانين، ببطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق.

مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث المسلسل في حالة من الغموض والتشويق حول شخصية يمنى التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، وتعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.