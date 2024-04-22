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دراما المتحدة

محمد شاهين يعلن تعرض والدته لوعكة صحية: «ادعولها»

كتب:

ضحى محمد
05:56 م | الإثنين 22 أبريل 2024
محمد شاهين

محمد شاهين

أعلن الفنان محمد شاهين، تعرض والدته لوعكة صحية، خضعت على أثرها لعملية جراحية، مطالبا جمهوره بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشر محمد شاهين صورة لوالدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها: «دعواتكم لأمي يا حبايب قلبي، عملية وإن شاء الله هتقوم بالسلامة بدعواتكم».

وأضاف: «ربنا يشفيكي يا أمي ويعافيكي ويحفظك من كل سوء، أنتِ وكل أمهاتنا آمين، وتخرجي بألف خير يا رب».

تتر نهاية مسلسل بيت الرفاعي

وقدم المطرب محمد شاهين تتر نهاية مسلسل بيت الرفاعي، الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، ونافس به في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 على شاشة ON ومنصة واتش إت.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في منطقة شعبية بها تاجر كبير يدعى محمود الرفاعي، ويجسد الفنان أمير كرارة  شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة، ونالت إشادة من الجمهور والنقاد.

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.