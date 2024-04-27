أحمد عبدالوهاب: «الفنان صبحي خليل زوجني ابنته في 10 أيام»

فاجأ الفنان والسيناريست أحمد عبدالوهاب، الجمهور خلال لقاء مساء أمس الجمعة في برنامج «معكم منى الشاذلي» والذي يعرض على شاشة قناة ON، أن والد زوجته هو الفنان القدير صبحي خليل.

وحكى «عبدالوهاب»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال تجسيده شخصية «يحيى» في مسلسل الحشاشين، واقعة طريفة بشأن مسألة زواجه التي تمت سريعًا في أقل من أسبوعين.

زواج سريع

وأشار إلى أن علاقته وزوجته داليا غير طبيعية، وتحمل مفاجآت كثيرة، منها واقعة زواجهما عندما ذهب إلى والدها لخطبتها، وحدد الأخير موعد الزفاف يوم 9 يونيو.

حب ونجاح

واستطرد: «الموعد الذي قال عليه والدها كان يتبقى عليه نحو 10 أيام، وبالصدفة وجد مكان عن طريق صديق لإقامة حفل الزفاف، وكان الموعد واليوم متاحين، وتم قضاء ليلة واحدة في الفندق، على أمل السفر لقضاء شهر العسل، ولكن بسبب التأخر في بعض الأوراق تم تأجيل الرحلة».

وأشار إلى أنه اضطر للعودة مع عروسه إلى شقة الزوجية التي لم تكن مجهزة على الإطلاق، ومازالت أدوات المنزل داخل عبواتها «الكراتين» ولم يتم تأسيسه بشكل كامل، وعدم وجود مطبخ من الأساس، فضلًا عن أن ملابسه غير موجودة بالشقة للدرجة التي جعلته يرتدي بدلة الفرح فترة من الوقت.