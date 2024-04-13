إشادات جماهيرية بأداء أحمد عبدالوهاب في الحشاشين.. «أهم اكتشافات السيزون»

منذ اللحظات الأولى لعرض برومو مسلسل الحشاشين، شدّ العمل انتباه الجمهور، وازدادت حدة التشويق مع عرض الحلقات الأولى، وتناول المسلسل قصة مؤذن أصفهان وزوجته اللذان تعرضا للقتل على يد زيد بن سيحون، بأمر من زعيم الحشاشين، حسن الصباح، وتُعدّ هذه الحكاية واقعة تاريخية حقيقية حدثت بالفعل.

أحمد عبدالوهاب يبدع في شخصية ابن المؤذن

ولم يكتفِ مسلسل الحشاشين بسرد حكاية مؤذن أصفهان المأساوية، بل واصل الكاتب عبد الرحيم كمال، رحلة الانتقام عبر شخصية «يحيى» الجندي السلجوقي، فبعد أن فقد «يحيى» جميع أحبائه على يد الحشاشين، بقي حبّه لدولته السلجوقية ورغبة عارمة في الانتقام حيةً في داخله، إذ جسّد دوره الفنان أحمد عبد الوهاب، ليُبهر الجمهور بأدائه المُقنع لمقاتل حقيقي، فقد ظهر وكأنّه تدرّب لسنوات على حمل السيف وركوب الخيل، مُجسّدًا ببراعة مشاعر الغضب والحزن والحس الوطني التي تُمزّق وجدانه.

الجمهور يُشيد بأداء أحمد عبدالوهاب

وأشاد جمهور المسلسل بالأداء الرائع الذي ظهر به الفنان أحمد عبدالوهاب ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، إذ كتب أحد المتابعين عبر «فيسبوك»: «أحمد عبد الوهاب أفضل ممثل دور تاني في رمضان السنة دي يحيي ابن المؤذن في مسلسل الحشاشين عن جدارة واستحقاق ما شاء الله أبدعت ربنا يكرمك ويوفقك».

وعلق متابع آخر لأحداث المسلسل على التنوع والاختلاف في شخصية أحمد عبدالوهاب، قائلًا: «أحمد عبد الوهاب بصرف النظر عن أنه كاتب مميز لكن السنة دى هو واحد من أهم اكتشافات السيزون ومشروع نجم قادم بقوة وأهم ما يميزه هو تمثيله المتطور جدًا، وواضح أنه متابع التطور التمثيلي في الخارج بشكل جيد وقدرته على التنوع والاختلاف».

وعن التطور الواضح في شخصية ابن المؤذن بمسلسل الحشاشين، يقول أحد المتابعين: «أحمد عبد الوهاب من الممثلين الشباب اللي بجد عاجبني مجهوده وأدائه في مسلسل الحشاشين، التحولات اللي بتحصل لشخصية يحيى مش سهلة نهائي ومش أي ممثل محترف يقدر عليها، ما بالك بقى بممثل شاب زي أحمد عبد الوهاب قادر يتحول بكل سلاسة ويواكب تطور الشخصية بجد برافو».

وأشادت إحدى متابعات مسلسل الحشاشين على أداءالفنان الشاب، إذ كتبت: «أحمد عبد الوهاب من أفضل الفنانين في رمضان موهبة حقيقية في بداية الطريق ترك بصمة قوية من خلال دور يحيي في مسلسل الحشاشين، مشهد وفاته كان موجع جدا، وكنت أتمنى يظل دوره للنهاية، لأنّه كان من أنقى الشخصيات في العمل نموذج الخير في العمل وعلاقته بحبيبته الجميلة سارة الشامي، كانت خط درامي يعطي أمل وحب وصبر في الحياة».