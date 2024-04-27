9 معلومات عن زوجة أحمد السقا بعد شائعة الانفصال

أثارت زوجة الفنان أحمد السقا، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر رسالة غامضة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل «فيسبوك»، مما أثار الشكوك حول انفصال الزوجين، وأصاب محبي «السقا» بحيرة كبيرة عن صحة هذه الشكوك، مما دفع السقا لنفي الشائعة.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن زوجة الفنان أحمد السقا، بعد أن تصدر اسمها محركات البحث نتيجة نشرها لرسالة الغاضمة.

معلومات عن مها الصغير

- مها محمد الصغير.

- من محافظة القاهرة.

- تزوجت من الفنان أحمد السقا منذ 25 عامًا.

- لديها 3 أبناء.

- ابنة أشهر مصففي الشعر محمد الصغير.

- تخرجت في كلية الإعلام.

- تهتم بالأزياء والموضة.

- مقدمة برامج تليفزيونية.

- اتجهت للحجاب أكثر من مرة.

ماذا قالت مها الصغير عن الانفصال؟

وكانت الإعلامية مها الصغير دونت بعض الكلمات عبر حسابها: «هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك.. الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة».

ولاقت هذا الكلمات تفاعلًا واسعًا من متابعي «الصغير» وجمهور زوجها الفنان أحمد السقا، الذين يتساءلون عن سبب كتابتها مثل هذه الكلمات، وعما إذا كانت بمثابة إعلان انفصالهما، أم أنها مجرد نصيحة للسيدات اللواتي تواجهن تهميشًا من أزواجهن.