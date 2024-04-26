نشرت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، رسالة «غامضة» عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، ما أثار حيرة كبيرة وسط متابعيها ومحبي نجم الأكشن والدراما أحمد السقا، الذين راحوا يتساءلون عن سبب نشرها لهذه الكلمات.

رسالة غامضة من زوجة أحمد السقا على فيسبوك

وكتبت زوجة أحمد السقا عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هاتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هايشكرك.. الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة».

ونشرت الإعلامية مها الصغير زوجة «السقا» هذه الكلمات، وكأنها اقتباسًا في صورة، موجهة نصيحة لمتابعيها من السيدات، قائلة: «شوفي سعادتك فين وروحيلها، عمرك هايضيع على الفاضي ».

تفاعل المتابعين من رسالة زوجة أحمد السقا

ولاقت هذه الكلمات بمجرد نشرها تفاعلًا واسعًا من متابعي الإعلامية مها الصغير وجمهور زوجها الفنان أحمد السقا، الذين يتساءلون عن سبب كتابتها مثل هذه الكلمات، وعما إذا كانت بمثابة إعلان انفصالهما، أم أنها مجرد نصيحة للسيدات اللواتي تواجهن تهميشًا من أزواجهن.

وعلَّق أحد متابعي الإعلامية مها الصغير على منشورها، قائلًا: «حرام عليكي، بلاش تشجعي على الطلاق، كل اللي بيقدم خير بيلاقيه، الست ملهاش غير بيتها، يعني لو اختلفت مع أبوها تطلقه؟! ولو اختلفت مع أمها تطلقها؟! اقصد تسيبهم.. الحل نشوف المشكلة فين ونحلها مش نستسهل الطلاق، أعداد المطلقات اليوم بالملايين، شجعوا تعمير البيوت وبناء الأطفال لنكون دولة قوية».

سؤال المتابعين عن انفصال مها الصغير وأحمد السقا

وكتبت متابعة أخرى تسأل عما إذا كانت الإعلامية مها الصغير انفصلت عن زوجها الفنان أحمد السقا أم لا: «أنت فعلًا اطلقتي من أحمد السقا؟ واضح أن الخير صحيح»، وكتبت أخرى: «حد يسيب أحمد السقا يا مها؟ دا أي ست تتمناه».