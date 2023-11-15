مها الصغير تهنئ سوسن بدر بعيد ميلادها: كل سنة وأنتِ طيبة

هنأت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، صديقتها الفنانة سوسن بدر بعيد ميلادها، حيث نشرت مها الصغير صورة للفنانة سوسن بدر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. سوسن بدر».

سوسن بدر تنتهي من تصوير مسلسل «حدوتة منسية»

وأوشكت الفنانة سوسن بدر على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل «حدوتة منسية»، من إخراج محمد محيي الدين، والمقرر عرضه في موسم خارج رمضان، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

أبطال «حدوتة منسية»

مسلسل «حدوتة منسية» بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين ومقرر عرضه قريبا.

كما تعاقدت سوسن بدر مؤخرا، على المشاركة في بطولة فيلم «سارة علي» بطولة النجمين منة شلبي وأحمد داود، المقرر تصويره الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسري.